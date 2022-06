Stadtrat: Neue Wohnungen am Asternweg?

Der Stadtrat von Kaiserslautern befasst sich heute (13.6.) mit dem sozialen Brennpunkt am Asternweg. Dort sollen 45 neue Wohnungen gebaut werden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Bau AG soll am Asternweg in Kaiserslautern zwei neue Gebäude mit insgesamt 45 sogenannten Übergangswohnungen errichten. Das sind Wohnungen für Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Nach Angaben der Stadt sollen dann die Bewohner am Asternweg in diese Wohnungen ziehen, damit die bestehenden Gebäude saniert oder abgerissen werden können. Die Bau AG könnte dann in Zukunft weitere Gebäude mit Sozial- oder Übergangswohnungen bauen. Außerdem befasst sich der Stadtrat mit der Forderung des Jugendparlamentes, dass in jedem städtischen Gebäude Menstruations-Automaten aufgestellt werden. Dort können Mädchen und Frauen kostenlos Tampons und Binden erhalten.