Stadtrat berät erneut über gesperrten Haushalt

Parteien des Stadtrats Kaiserslautern haben sich am Freitagnachmittag zu einer virtuellen Pressekonferenz verabredet, um erneut über den nicht genehmigten Haushalt zu sprechen. Am vergangenen Montag hatte die Mehrheit des Stadtrats Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion eingelegt. Vertreter der anwesenden Parteien gaben Statements zu der Abstimmung der letzten Stadtratssitzung ab. Alle gaben an, geschlossen in der Sache zu bleiben und sich gegen die Ablehnung des Haushalts zu wehren. Die Kommune müsse dem Land Rheinland-Pfalz gemeinsam entgegentreten, auch wenn das eine Klage gegen die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion -kurz ADD- zu Konsequenz habe. Zu negativ seien die Folgen einer haushaltsfreien Zeit für die Bürger. Auf diese könnten unter anderem Steuererhöhungen zukommen, wie die Parteien bestätigten. Kritik übten die Stadtratsmitglieder am Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern Klaus Weichel. Dieser würde den Forderungen der ADD nachgeben.