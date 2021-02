Die Stadtbibliothek in Kaiserslautern bietet ab heute einen Abholservice an. Interessierte können Bücher, Filme, CDs oder Hörbücher telefonisch bestellen und dann zu einem vereinbarten Termin an einem Ausgabefenster abholen. Maximal dürfen pro Person zehn Medien ausgeliehen werden. Im Internet gibt es eine Liste der Medien, die in der Stadtbibliothek auf diese Weise ausgeliehen werden können.