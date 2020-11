per Mail teilen

Die für morgen geplante "Querdenker"-Demo in Kaiserslautern darf nicht stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden.

Die "Querdenker" protestieren gegen die geltenden Hygienemaßnahmen. Hier bei einer Demo in Wittlich. SWR

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, befürchtet das Gericht, dass sich die Teilnehmer nicht an die Corona-Vorschriften halten. Außerdem beruft sich das Gericht auf das Infektionsschutzgesetz, das gestern in Kraft getreten ist. Die Stadt Kaiserslautern hatte bereits zuvor die Demonstration abgelehnt. Der Veranstalter hatte deshalb Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die Polizei hat mitgeteilt, dass sie morgen trotzdem mit Einsatzkräften in Kaiserslautern ist.

Neuer Antrag für weitere Demos in Kaiserslautern

Der Verein "Querdenken" hat laut einer Sprecherin der Stadt bereits eine weitere Demonstration angemeldet. Aber auch dieser Antrag soll nach Informationen der "Rheinpfalz" mittlerweile abgelehnt worden sein.

Die Stadtverwaltung hatte die Absage der ursprünglich geplanten Demonstration damit begründet, dass nicht damit zu rechnen sei, dass sich die Teilnehmer an die Auflagen halten. An der Demo sollten nach Angaben der Veranstalter bis zu 1.000 Menschen teilnehmen. Es sei nach den Erfahrungen mit anderen "Querdenker"-Demos davon auszugehen, "dass trotz scharfer Auflagenerteilung und großem Kräfteeinsatz seitens Polizei und Ordnungsbehörden kein ordnungsgemäßer Verlauf der beabsichtigten Veranstaltung sicherzustellen sein wird", hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Grundlage der Entscheidung sei ein Gesetz zum Schutz der Bevölkerung. Demnach können solche Kundgebungen verboten werden, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Alle Auflagen, die das Gesetz vorschreibe, bevor eine Veranstaltung abgesagt wird, seien erfüllt, so die Stadtverwaltung.

Gesundheitsamt Kaiserslautern befürchtet Steigerung der Infektionszahlen

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern geht bei der angemeldeten Demo von einem erheblichen Ansteckungsrisiko aus. Der Verein „Querdenken Kaiserslautern“ habe bereits im Vorfeld deutlich gemacht, sich nicht an die Hygieneauflagen halten zu wollen. Die Demo könne laut Gesundheitsamt dazu beitragen, "dass sich die ohnehin bereits angespannte infektions-epidemiologische Lage in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern schwerwiegend verschärfen wird." Die Polizei verwies außerdem auf eine "Querdenker"-Demo in Berlin, bei der Einsatzkräfte teilweise massiv angegriffen wurden. Das Polizeipräsidium Westpfalz rechnete daher auch in Kaiserslautern mit ähnlichen Vorfällen.

Die "Querdenker" protestieren in erster Linie gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. Dabei kommt es immer wieder zu Ausschreitungen - außerdem halten sich die Teilnehmer oft nicht an die bestehenden Hygieneregeln.