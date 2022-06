Die Stadt Kaiserslautern hat ihr neues Integrationskonzept veröffentlicht. Darin werden auch Maßnahmen genannt, wie eine bessere Integration gelingen kann. Unterteilt ist das neue Integrationskonzept der Stadt Kaiserslautern in fünf Themenfelder: Bildung, Sprachförderung, Antirassismus, Ehrenamt und Wohnbedarf. In jedem Themenfeld werden die Ziele benannt, die die Stadt in den kommenden zehn Jahren erreichen will und 32 konkrete Maßnahmen, wie die Integration von Menschen in Kaiserslautern verbessert werden kann. Zum Beispiel soll es mehr Stadtteilbüros geben, wo sich Menschen treffen können oder auch ein Musik-, Theater- und Kulturfestival gegen Rassismus. In Kaiserslautern haben laut Integrationskonzept rund 17 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Pass, 36 Prozent einen Migrationshintergrund.