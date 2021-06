Kaiserslauterns Oberbürgermeister Weichel (SPD) hat angekündigt, heute Maßnahmen vorzustellen, um den Haushalt der Stadt auszugleichen. Das könnte die Rettung für den Zoo bedeuten.

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) und das Finanzreferat der Stadt haben einen Weg gefunden, um "sehr bald einen genehmigten Haushalt zu bekommen", heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Mit dem Maßnahmenpaket könnte die Stadt bereits für das Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt erhalten, nicht erst 2022/23. Dabei sei auf pauschale Kürzungen verzichtet worden. Parallel dazu hat die Verwaltung nach eigenen Angaben nochmals intensive Sondierungsgepräche mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geführt.

Aktuelle Situation wäre für viele Projekte das Aus

Die Behörde hatte den Haushalt der Stadt Kaiserslautern für 2021 nicht genehmigt. "Das wäre für viele Projekte das Aus, städtische Unternehmen kämen in eine große Schieflage", so Oberbürgermeister Weichel. "Die Diskussion um den Zoo wäre erst der Anfang. Lange Widerspruchs- und Klageverfahren können wir uns daher nicht leisten. Deshalb war schnelles Handeln geboten", begründet das Stadtoberhaupt das in kürzester Zeit entstandene Maßnahmenpaket.

Kaiserslauterer Zoo-Chef hat Hoffnung

Am Beispiel des Zoos war in den vergangenen Tagen zu sehen, welche langfristigen Folgen die haushaltsfreie Zeit haben kann, in der sich die Stadt derzeit befindet. Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt hatte sich besorgt darüber geäußert, dass der Tierpark in zwei Monaten schließen müsste, wenn die Fördermittel der Stadt nicht weiter ausbezahlt werden. Derzeit wartet der Zoo nach eigenen Angaben auf rund eine halbe Million Euro.

"Es war eine gnadenlose Zeit. Der Zoo steht mit dem Rücken an der Wand, aber die Hoffnung stirbt zuletzt."

Der Oberbürgermeister habe vergangenen Donnerstag angerufen und signalisiert, dass die Mitarbeiter des Zoos den Kopf nicht hängen lassen sollten. Es werde irgendwie weitergehen. "Es kann ja sein, dass eine Stadt beschließt, sich einen Zoo nicht mehr leisten zu wollen", erklärt Schmitt. Aber dann gebe es ein sauberes Rückbaukonzept, das über mehrere Jahre laufe und man müsse nicht von einem auf den anderen Monat plötzlich schließen.

Stadtrat-Sondersitzung für Ende Juni geplant

Oberbürgermeister Weichel will das Maßnahmenpaket und die Ergebnisse der Gespräche mit der Aufsichtsbehörde heute in der Fraktionsvorsitzendenrunde den Stadträten vorstellen. Am 28. Juni könnte es dann erneut eine Sondersitzung des Stadtrates geben, um eine neue Haushaltssatzung zu beschließen.