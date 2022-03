Stadt soll Konzept für Erzieherinnen erarbeiten

per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern soll ein Konzept erarbeiten, um die Personalsituation in den städtischen Kitas zu verbessern. Das fordert die SPD-Stadtratsfraktion. Die Lage habe sich durch Corona weiter verschärft. Die Warnstreiks haben laut SPD gezeigt, dass die Kitas am Limit sind. Es sei zwar Geld da, um freie Stellen zu besetzen, aber es fehle an Erziehern. Die Fraktion beantragt daher im Jugendhilfeausschuss, dass die Verwaltung gemeinsam mit anderen Kita-Trägern ein Konzept aufstellt, um die Ausbildungs- und Einstellungsquote von Erziehern zu erhöhen. Die SPD schlägt beispielsweise eine Werbe- und Imagekampagne vor.