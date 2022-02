Entscheidung wohl in nächster Stadtratssitzung in Kaiserslautern

Der Stadtrat von Kaiserslautern hat am Montag doch nicht über die Stadionpacht für den FCK abgestimmt. Der Tagesordnungspunkt wurde nicht behandelt. Doch selbst wenn der Stadtrat zugestimmt hätte, wäre die Mietminderung nur unter Vorbehalt gewesen.

Eigentlich hätte es in der Sitzung des Stadtrates von Kaiserslautern am Montag um die Pacht des 1. FC Kaiserslautern für das Fritz-Walter-Stadion gehen sollen - und zwar für die Saisons 2022/23 und 2023/24. Die Stadträte hätten darüber entscheiden sollen, ob der Verein weiterhin eine deutlich reduzierte Pacht für das Stadion zahlen darf. In der 3. Liga wären das laut Beschlussvorlage etwas mehr als 600.000 Euro pro Spielzeit. Bei einem Aufstieg in die 2. Bundesliga wären 2,4 Millionen Euro fällig.

Tagesordnungspunkt wird nicht aufgerufen

Über den Youtube-Kanal der Stadt wurde die Ratssitzung live übertragen. Das Warten auf den Tagesordnungspunkt 34 "Pachtzinsregelung mit dem 1. FC Kaiserslautern für die Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024" hatte sich für den ein oder anderen FCK-Fan aber nicht gelohnt. Das Gremium kam nicht annähernd an diesen Punkt. Um 19:09 Uhr beendete Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) die öffentliche Sitzung, die Live-Übertragung wurde abgebrochen. Im nicht-öffentlichen Teil wurde das Thema nicht behandelt.

Warten auf kommende Stadtratssitzung

Nun heißt es für alle, die es gut mit den Roten Teufeln meinen: gedulden! In knapp drei Wochen, am 7. März, kommt der Stadtrat von Kaiserslautern erneut zusammen. Dann sollte das Thema Stadionpacht wieder auf die Tagesordnung und dann - aus Sicht aller FCKler - auch auf den Tisch kommen. Die Thematik ist für die Lauterer Stadtrat fast schon ein Klassiker.

FCK hat Pachtminderung in den vergangenen Jahren regelmäßg beantragt

Ursprünglich war in dem Pachtvertrag zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der städtischen Stadiongesellschaft vorgesehen, dass der FCK in beiden Ligen rund 3,2 Millionen Euro pro Saison zahlt. Das kann sich der Verein nach eigenen Angaben aber nicht leisten. Deswegen hat der FCK in den vergangenen Jahren regelmäßig beantragt, die Miete für das Fritz-Walter-Stadion zu reduzieren.

Stadt Kaiserslautern lässt Finanzen des FCK überprüfen

Doch selbst wenn der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zustimmt, würde die verringerte Pacht nur unter Vorbehalt gelten. Die Stadtverwaltung hat den Wirtschaftsprüfer der Stadiongesellschaft beauftragt, die Finanzen des FCK genau unter die Lupe zu nehmen. Er soll herausfinden, ob es überhaupt notwendig ist, dem Verein eine Pachtminderung zu gestatten. Da dem Wirtschaftsprüfer laut Beschlussvorlage noch nicht alle Daten seitens des FCK vorliegen und die Prüfung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, könnte die Entscheidung des Stadtrats demnach auch rückgängig gemacht werden.

Stadionpacht immer wieder Thema bei der Kommunalaufsicht ADD

Die Reduzierung der Stadionpacht ist immer wieder Gesprächsthema zwischen der Stadt Kaiserslautern und der Kommunalaufsicht ADD. Wenn die hoch verschuldete Stadt die fehlenden Mieteinnahmen auf Anweisung der ADD aus den sogenannten freiwilligen Leistungen ausgleichen müsste, würde dadurch an anderer Stelle Geld für Kultur, Sport und Freizeit in Kaiserslautern fehlen.