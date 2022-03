Sportvereine stoppen Mitgliederschwund

Die pfälzischen Sportvereine haben den Mitgliederschwund in der Corona Pandemie offenbar gestoppt. Diese Bilanz für das vergangene Jahr zieht jetzt der Sportbund Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Zu verdanken hätten die Vereine ihre inzwischen wieder stabilere Lage auch der Mitlieder-Gewinnungskampagne seit September: Für neue Mitglieder sei ihnen auf Antrag ein Bonus ausgezahlt worden- insgesamt mehr als 162.000 Euro, so der Sportbund. Auch an den Aus- und Weiterbildungen hätten wieder so viele Vereinsmitglieder teilgenommen wie vor der Corona Pandemie, betont die Kaiserslauterer Geschäftsstelle.