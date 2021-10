Sportbund zufrieden mit geänderter Corona-Verordnung

Der Sportbund Pfalz wertet die nachträglich geänderte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes als Erfolg. Dass die Vorgaben für den Kinder- und Jugendsport gelockert worden seien, mache es den Vereinen deutlich leichter, so ein Verbandssprecher in Kaiserslautern. Nach massiver Kritik auch von Seiten des Landessportbunds war das Gesundheitsministerium davon abgerückt, die Teilnehmerzahl in den Warnstufen zwei und drei zu begrenzen. So dürfen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre auch dann in größeren Gruppen trainieren, wenn die Corona-Warnstufe steigt. Erlaubt sind demnach in allen Warnstufen bis zu 25 nicht-immunisierte Teilnehmer sowie unbegrenzt viele geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche.