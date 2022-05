Sozialarbeiter streiken heute

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat heute zu einem landesweiten Streik der Sozialarbeiter aufgerufen - daran beteiligen sich auch Beschäftigte aus Kaiserslautern und Pirmasens.

Bei einer Demonstration am Mittag in Bad Kreuznach wollen die Teilnehmer auf ihre vielfältige Arbeit aufmerksam machen. Beispielsweise kommen Sozialarbeiter in Schulen, Kitas und Jugendämtern zum Einsatz. Die Gewerkschaft fordert, dass sie dafür besser entlohnt werden und einen Anspruch auf Weiterbildung bekommen. Immerhin hätten Sozialarbeiter auch mit Fällen von Kindeswohlgefährdung zu tun und seien dementsprechend wichtig.