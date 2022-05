Die Pfalz geht Baden: Welches Schwimmbad hat bereits geöffnet?

Am Mittwoch war es schon richtig heiß rund um Kaiserslautern, doch ein Freibad zu finden, wo man bereits ins Wasser konnte, war schwierig. Am Wochenende ändert sich das jedoch: Viele Schwimmbäder starten in die Badesaison.

Hier geht es direkt zur Übersicht der Städte und Kreise im Westen der Pfalz:

Gelterswoog und Warmfreibad am Start, Waschmühle noch nicht

In Kaiserslautern eröffnet das Strandbad Gelterswoog am Freitag, den 13. Mai. Einen Tag später zieht dann auch das Warmfreibad nach. Nur die beliebte Waschmühle bleibt noch bis Ende Mai geschlossen. Eigentlich sollte auch die "Wesch" bereits an diesem Wochenende öffnen. Nach Angaben der Stadt sind noch Instandhaltungsarbeiten nötig, bevor es auch im Eselsbachtal ins Wasser geht.

Hier ist das Freibad bereits am Wochenende geöffnet

Am Wochenende startet die Freibad-Saison auch in Enkenbach-Alsenborn, Hauenstein, Heltersberg, Homberg, Pirmasens, Winnweiler, Wolfstein und Zweibrücken. Die beiden Naturerlebnisbäder in Landstuhl und Rockenhausen haben bereits geöffnet. Viele weitere Schwimmbäder öffnen am kommenden Wochenende oder spätestens Ende Mai.

Das Wetter in der Pfalz passt zum Start der Badesaison

Das Wetter sollte weiterhin passen. Am Samstag wird dem ein oder anderen mit etwa 23 Grad Celsius noch etwas frisch sein, aber am Sonntag sollen es bereits 26 Grad Celsius werden und kommende Woche werden bereits mehr als 30 Grad Celsius erwartet. Perfekte Voraussetzungen für einen unbeschwerten Start in die Badesaison, denn: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist es aufgrund der derzeitigen Lage insbesondere für einige kleinere Freibäder überhaupt der erste Öffnungstag seit dem Ende der Badesaison 2019.

Stadt und Kreis Kaiserslautern: Welches Freibad öffnet wann?

Bruchmühlbach-Miesau, Waldwarmfreibad

Eröffnungstermin: bereits geöffnet

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr, ab 1. Juli bis 20 Uhr, Montag geschlossen

Tageskarte: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Das Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau verfügt über ein Schwimmerbecken mit vier 25-Meter- und zwei 50-Meter-Bahnen sowie einem Strömungskanal, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Kleinkindbecken mit Wasserfontäne. Zusätzlich bietet das Freibad einen Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld und ein Kiosk mit Beachbar. Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Enkenbach-Alsenborn, Warmfreibad

Eröffnungstermin: 15. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 2 Euro

Im Warmfreibad in Enkenbach-Alsenborn beginnt die Badesaison 2022 am 15. Mai. Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) lädt alle Besucherinnen und Besucher herzlich zur Saisoneröffnung ein. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

Hochspeyer, Schwimmbad

Eröffnungstermin: 4. Juni

Öffnungszeiten: Montag von 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Die Eröffnung im Schwimmbad Hochspeyer hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Materialengpässen und unvorhergesehenen Reparaturen auf den 21. Mai verschoben. Dann soll aber kräftig gefeiert werden: Mit einem bayrischen Frühschoppen, dem Neubürgerempfang und einer Solar-Offensive, wie die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mitteilt. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

Kaiserslautern, Strandbad Gelterswoog

Eröffnungstermin: 13. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Strandbad am Gelterswoog hat seit diesem Jahr neue Pächter. Sie wollen das Strandbad in neuem Glanz erstrahlen lassen und damit an alte Zeiten anknüpfen. Strandbad Gelterswoog

Kaiserslautern, Warmfreibad

Eröffnungstermin: 14. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 12 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 4,10 Euro, ermäßigt 3,20 Euro

Das Warmfreibad in Kaiserslautern liegt in der Nähe von Volkspark und Wildpark. Zum Badevergnügen stehen mehrere Becken und großzügige Liegewiesen zur Verfügung. SWR

Kaiserslautern, Freibad Waschmühle

Eröffnungstermin: Ende Mai

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 8 bis 20 Uhr, Dienstag von 12 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 2,40 Euro

Das Freibad Waschmühle in Kaiserslautern oder "Wesch", wie Einheimische das Bad nennen, bietet mit einem 7.200 Quadratmeter großen Einzelbecken im Eselsbachtal genug Platz für große und kleine Badegäste. Stadt Kaiserslautern

Landstuhl, Naturerlebnisbad

Eröffnungstermin: bereits geöffnet

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Die sogenannte Schwimmteichanlage in Landstuhl gibt es seit 2006. Im Naturerlebnisbad gibt es eine Rafting-Strecke, ein Kaskadenbecken sowie einen Sprungfelsen. Das Gelände verfügt außerdem über einen Beachvolleyballplatz, eine Boulebahn und einen Kinderspielplatz. Verbandsgemeinde Landstuhl

Mehlingen, Freibad

Eröffnungstermin: 1. Juni

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro

Im Freibad Mehlingen stehen den Badegästen ein Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken und ein Baby-Planschbecken zur Verfügung. Die Liegewiesen bietet Platz zum Ausruhen und für Essen und Getränke sorgt das Kiosk des Freibads. Förderverein Schwimmbad Mehlingen

Otterberg, Naturfreibad

Eröffnungstermin: 23. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

5.000 Quadratmeter Wasserfläche umfasst das Naturfreibad Otterberg. Es liegt etwas außerhalb der Altstadt und wird mit reinem Quellwasser gespeist und ist daher frei von Chemikalien. Das Freibad verfügt über einen Nichtschwimmer- und einen Schwimmerbereich, eine Rutsche und einen Sprungturm. Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg

Ramstein-Miesenbach, Freizeitbad Azur

Eröffnungstermin: 21. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 21 Uhr, Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 9 bis 21 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro

Das Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach ist ebenfalls ein Kombi-Bad mit Innen- und Außenbereich. Das Freibad verfügt über ein Schwimmbecken mit 50-Meter-Bahnen, ein Sprungbecken und ein Nichtschwimmerbecken. Teil des Hallenbads ist ein Saunabereich mit Dampfbädern und Saunabar. Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach/Freizeitbad Azur

Rodenbach, Waldfreibad

Eröffnungstermin: 21. Mai

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 9 bis 20 Uhr, Dienstag geschlossen

Tageskarte: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Waldfreibad in Rodenbach verfügt über ein Schwimmerbecken, dessen Wasser durch eine Solaranlage beheizt wird, ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken für Kleinkinder. Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein Bolzplatz, Beachvolleyballfelder, ein Basketballfeld und ein Matschspielplatz. Verbandsgemeinde Weilerbach

Trippstadt, Warmfreibad

Eröffnungstermin: 15. Mai

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Das Warmfreibad in Trippstadt bietet seinen Badegästen neben einer große Liegewiese fast 2.000 Quadratmeter Wasserfläche für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kleinkinder. Cubo Sauna & Wellness

Kreis Kusel: Welches Schwimmbad öffnet wann?

Altenglan, Sport- und Freizeitbad

Eröffnungstermin: Ende Mai/Anfang Juni

Öffnungszeiten: keine Angaben

Tageskarte: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro

Im Sport- und Freizeitbad Altenglan gibt es ein Mehrzweckbecken, ein Springerbecken, ein Spiel- und Spaßbecken und ein Planschbecken für kleine Kinder. Platz zum Sonnen ist auf der rund 8.000 Quadratmeter großen Liegewiese. Speisen und Getränke gibt es im Kiosk an der Freiterasse. Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Bosenbach, Schwimmbad

Eröffnungstermin: 29. Mai

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Freibad Bosenbach wurde 1999 komplett neu gestaltet und bietet seitdem einen rund 600 Quadratmeter großen Schwimmer- und Nichtschwimmbereich. Auch ein Sprungbecken ist darin integriert. Für die Kleinsten gibt es außerdem ein Planschbecken mit Wasserpilz und Rutsche. Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Homberg, Freibad Rüllberg

Eröffnungstermin: 14. Mai

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Montag geschlossen

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Im Freibad Rüllberg in Homberg gibt es für Badegäste ein Mehrzweckbecken mit angrenzendem Nichtschwimmerbereich und Wasserrutsche, sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Die Wassertemperatur beträgt mindestens 23 Grad Celsius. Das Heizen erfolgt mit Hilfe von Sonnenenergie. Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Kusel, Vitalbad Pfälzer Bergland

Eröffnungstermin: 28. Mai

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 6,50 Euro, ermäßigt 4 Euro

Das Vitalbad Pfälzer Bergland in Kusel eröffnet nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in diesem erstmals als Kombi-Bad mit Innen- und Außenbereich. Das Freibad verfügt über ein Schwimmerbecken, ein Spiel- und Spaßbecken mit Wildwasserkanal und Breitrutsche sowie ein Planschbecken mit Wasserspielplatz. Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan

Matzenbach, Solarfreibad

Eröffnungstermin: 26. Mai

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr (in den Ferien täglich von 13 bis 20 Uhr)

Tageskarte: Erwachsene 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Das Solarfreibad in Matzenbach bezeichnet sich selbst als "kleine Freizeitoase". Nach zwei Jahren Pause wegen Corona wird das Freibad in diesem Jahr wieder geöffnet haben. Neben dem großen Becken gibt es eine Liegewiesen mit Tischfußball, Tischtennisplatte und ein Kneipp-Becken. Gemeinde Matzenbach

Waldmohr, Freibad

Eröffnungstermin: keine Angaben

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Montag geschlossen

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Freibad in Waldmohr bietet Badegästen ein Schwimmerbecken mit abgegrenztem Bereich samt Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit großer Rutsche sowie ein Planschbecken mit Spielgeräten. Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Wolfstein, Freibad Königsberg

Eröffnungstermin: 14. Mai

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag von 13 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Freibad "Königsberg" in Wolfstein liegt an der B270 in Richtung Kaiserslautern und verfügt über ein Mehrzweckbecken, zu dem auch ein Nichtschwimmerbereich gehört. Außerdem gibt es ein 25-Meter-Becken mit Sprungturm und ein Planschbecken mit Sonnenschutz. Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Pirmasens, Zweibrücken und Südwestpfalz: Welches Freibad öffnet wann?

Dahn, Felsland Badeparadies

Eröffnungstermin: 21. Mai

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 5,90 Euro, ermäßigt 4,50 Euro

Das Felsland Badeparadies in Dahn ist ein Kombi-Bad und bietet im Sommer ein Außenschwimmerbecken, einen Eltern-Kind-Bereich mit großer Wasserfläche, Wasserkarussell und Elefantenrutsche. Das Hallenbad verfügt zudem über mehrere Schwimm- und Badebecken. Außerdem gibt es einen zertifizierten Saunabereich mit finnischem Saunadorf. Kurt Groß

Hauenstein, Wasgaufreibad

Eröffnungstermin: 15. Mai

Öffnungszeiten: Montag von 9:30 bis 19 Uhr, Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro

Im Wasgaufreibad in Hauenstein gibt es ein 50-Meter-Schwimmerbecken mit Sprunganlage, ein separates Nichtschwimmerbecken mit Schaukelbucht und ein Kinderplanschbecken. Das gesamte Bad ist barrierefrei. Außerhalb der Becken bietet das Freibad einen Wasserspielplatz, große Liegewiesen und die Schwimmbad-Gastronomie. Stefanie Ser

Heltersberg, Bergbad

Eröffnungstermin: 15. Mai

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Im Bergbad Heltersberg gibt es ein Schwimmerbecken mit Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit Strömungskanal und Rutsche sowie ein Planschbecken mit Sonnensegel. Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Pirmasens, PLUB

Eröffnungstermin: 16. Mai

Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 20 Uhr, ab 4. Juli täglich von 8 bis 20 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 5 Euro/3 Euro, ermäßigt 3 Euro/2,50 Euro (Kombibad/Freibad ab 4. Juli)

Der Pirmasenser Luft- und Badepark, kurz PLUB, hat ein Hallen- und ein Freibad zu bieten. Vom 16. Mai bis zum 3. Juli ist der PLUB als Kombi-Bad geöffnet. Ab dem 4. Juli startet in Pirmasens die reine Freibadsaison. Das Hallenbad ist dann bis Anfang September geschlossen. Stadtwerke Pirmasens/Ruth Nord

Rodalben, Freibad Biebermühle

Eröffnungstermin: 1. Juni

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro

Das Freibad Biebermühle in Rodalben liegt unterhalb der Burgruine Steinenschloss. Badegästen bietet es ein Schwimmerbecken, zwei Kinderbecken und ein Sprungbecken mit Drei- und Fünf-Meter-Brett. Verbandsgemeinde Rodalben

Zweibrücken, Freibad

Eröffnungstermin: 16. Mai

Öffnungszeiten: keine Angaben

Tageskarte: keine Angaben

Das Freibad in Zweibrücken bietet neben dem Schwimmbecken mit Breitwasserwellenrutsche auch ein Kleinkindbecken. Außerhalb der Becken gibt es ein Beachsoccerfeld, einen Kinderspielplatz und ein Kiosk für Speisen und Getränke. Stadtwerke Zweibrücken

Donnersbergkreis: Welches Schwimmbad öffnet wann?

Rockenhausen, Natur-Erlebnisbad

Eröffnungstermin: bereits geöffnet

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr und von 11 bis 19 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro

Das Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen wurde zwischen 2005 und 2008 zu einem reinen Naturbad umgebaut. Heute bietet es ein Schwimmerbecken, einen Sprungfelsen, eine 60-Meter-Wasserrutsche, einen Nichtschwimmerbereich sowie ein Planschbecken für Kleinkinder. Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land

Winnweiler, Freibad

Eröffnungstermin: bereits geöffnet

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 7 bis 19 Uhr, Dienstag von 13 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Tageskarte: Erwachsene 3,20 Euro, ermäßigt 1,70 Euro

Das Freibad in Winnweiler war das erste Schwimmbad im Westen der Pfalz, das die Badesaison 2022 begonnen hat. Neu in diesem Jahr: Ein Klettergerüst für Kinder sowie ein Beachvolleyball- und Beachsoccerfeld. SWR

