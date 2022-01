So viele neue Corona-Fälle wie nie zuvor in der Pfalz

per Mail teilen

In den Städten und Landkreisen im Westen der Pfalz hat es mehr neue Corona-Fälle gegeben als je zuvor. Insgesamt 1.394 Menschen haben sich im Vergleich zum Vortag infiziert.

Schon seit Tagen steigen die Corona-Fälle auch in den Städten und Kreisen der Region Kaiserslautern rasant an. Jetzt hat die Westpfalz bei den Neuinfektionen einen Rekord erreicht. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes infizierten sich im Vergleich zum Vortag 1.394 weitere Menschen mit Corona, die meisten davon in Kaiserslautern.

Mehr als 800 neue Corona-Fälle im Gesundheitsamt Kaiserslautern

Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern verzeichnete allein mehr als 800 neue Corona-Fälle. 424 entfallen dabei auf die Stadt Kaiserslautern, 385 auf den Landkreis. Dadurch stieg in der Stadt auch der Inzidenzwert wieder über 1.000 und liegt derzeit bei 1.040,5 (ohne Einbeziehung der US-Amerikaner). Auch im Landkreis ist der Wert wieder gestiegen. Dort beträgt die Inzidenz aktuell 866,3.

Höchste Inzidenz im Landkreis Bad Kreuznach

Auch in Pirmasens (+134), Zweibrücken (+97), dem Donnersbergkreis (+114), dem Landkreis Kusel (+57) und der Südwestpfalz (+200) gab es zahlreiche neue Corona-Fälle, wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervorgeht. Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz weist mit 1.252,3 der Landkreis Bad Kreuznach auf. Auch die landesweit 8.364 Neuinfektionen waren ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie.