So ist der Westen der Pfalz auf die Affenpocken vorbereitet

Die Gesundheitsämter in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel und Pirmasens haben bislang noch keinen Fall von Affenpocken registriert. Sie fühlen sich gut auf einen Ausbruch vorbereitet.

Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Einen regelmäßigen Austausch gebe es auch mit den Verantwortlichen im Westpfalz-Klinikum, dem größten Krankenhaus in der Region. Wie die Behörde auf SWR-Nachfrage mitteilt, sind die Mitarbeiter darauf vorbereitet, dass auch im Westen der Pfalz Menschen an den Affenpocken erkranken könnten.

Affenpocken: Was ist das überhaupt? Affenpocken verbreiten sich normalerweise unter Tieren, vor allem Nagetiere sind häufig betroffen. Den Namen hat das Virus, weil es 1958 zuerst bei Affen nachgewiesen wurde. Im Gegensatz zum Coronavirus werden Affenpocken von Mensch zu Mensch nur durch engen Kontakt übertragen. Expertinnen und Experten gehen beim aktuellen Ausbruch nicht von einer neuen Pandemie oder Epidemie aus und sehen Affenpocken deutlich weniger ansteckend als Corona. Zu den Symptomen von Affenpocken zählen Hautausschlag im Gesicht, an den Handflächen oder Fußsohlen, Schorf, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost.

Gefahr einer Ansteckung mit Affenpocken gering

Auch die Gesundheitsämter in Kirchheimbolanden, Kusel und Pirmasens sehen sich gut gerüstet für einen Ausbruch der Krankheit. Ein Sprecher des Donnersbergkreises verweist in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass die Gefahr einer Ansteckung mit Affenpocken gering sei und nur bei engem Körperkontakt bestehe. Verdachtsfälle müssten den Gesundheitsämtern dennoch gemeldet werden. Außerdem sollten sich Betroffene auch von ihrer Familie isolieren.

Noch keine Fälle von Affenpocken im Westen der Pfalz

Bislang ist im Westen der Pfalz noch kein Fall von Affenpocken bekannt. Im Südwesten wurde am Montag ein Mann aus dem Ortenaukreis in Baden-Württemberg positiv auf die Krankheit getestet. Inzwischen ist ein zweiter Fall bekannt. Dabei soll es sich um eine Kontaktperson des Infizierten handeln, die am Mittwoch ebenfalls positiv auf die Affenpocken getestet wurde.

Weltärztebund: Isolation, Quarantäne und Impfung helfen

Das Affenpocken-Virus ist nach Einschätzung des Weltärztebundes bei weitem nicht so gefährlich wie Corona. Der Vorsitzende, Frank Ulrich Montgomery, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung an diesem Wochenende, die Ansteckungsgefahr sei viel geringer. Mit Isolation, Quarantäne und einer Impfung der Gefährdeten sei das Virus schnell einzufangen.