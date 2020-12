per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat in 14 weiteren Schulen ein neues Netzwerk für drahtloses Internet installiert. Nach eigenen Angaben sind Lehrer und Schüler dadurch ab sofort online sicherer unterwegs.

Die WLAN-Netzwerke in den Schulen seien gemeinsam mit der KL.digital GmbH eingerichtet worden. Dadurch hätten sowohl Schüler als auch Lehrer ab sofort ihren eigenen Internetzugang. Ein Sprecher der KL.digital GmbH sagte, dies sei vor allem für die Lehrer wichtig, damit sie wichtige Dokumente sicherer verschicken könnten. Ziel sei es in den kommenden Jahren, dass alle Schulen in Kaiserslautern mit noch schnellerem Internet versorgt werden. Außerdem sollen alle Lehrer, Schülerinnen und Schüler einen kleinen Computer bekommen und die Klassenzimmer mit einer digitalen Tafel ausgestattet werden.