In Kaiserslautern hat ein Baumarkt-Kunde einen Security-Mitarbeiter angegriffen. Vorher hatte es Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Es ging um die Corona-Impfung.

Der Streit ereignete sich am Dienstag in einem Baumarkt in der Mainzer Straße in Kaiserslautern. Nach Angaben der Polizei konnte der Kunde nicht den erforderlichen Impfnachweis gegen Corona vorlegen. Der Security-Mitarbeiter verweigerte dem Mann deshalb den Zutritt in den Baumarkt.

Security wegen Impfnachweis gegen Corona mit Messer bedroht

Daraufhin trat der Unbekannte dem Sicherheitsmann in die Kniekehle. Anschließend zückte er ein Cutter-Messer und bedrohte die Security damit. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter danach zu Fuß.

Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen der Tat

Er soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er nach Polizeiangaben mit einer dicken Winterjacke, die im unteren Teil dunkelblau und im oberen Teil inklusive Ärmel rot war. Dazu trug er eine dunkelblaue Hose und eine Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.