15 Jahre Science Alliance

Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Das Jubiläum des Wissenschaftsnetzwerks ist der Startschuss einer Imagekampagne für Kaiserslautern, wie der Vorsitzende Dieter Rombach erklärte. Unter dem Motto „Kaiserslautern für den nächsten Schritt“ will der Verein nach eigenen Angaben die Stadt als Wissenschafts- und Innovationsstandort bundesweit bekannter machen. Ein Problem in den kommenden Jahren in Kaiserslautern werde der Fachkräftemangel, so Rombach. Der Verein erhofft sich mit der Kampagne die Stadt für Studienwillige, Unternehmensgründer und Fachkräfte vor allem im Informatik-Bereich interessanter zu machen. Das Netzwerk mit über 50 Mitgliedern hatte sich am 26. März 2007 gegründet. 2015 entschied der Zusammenschluss neben Forschungseinrichtungen auch Unternehmen aufzunehmen.