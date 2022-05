Schwerer Unfall mit Pritschenwagen: Illegales Rennen durch Kaiserslautern?

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen illegalen Autorennens in Kaiserslautern. Ein 20-Jähriger war zuvor mit einem Pritschenwagen von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

Der Unfall passierte in der Nacht auf Freitag in der Bremerstraße in Kaiserslautern. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 20-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pritschenwagen verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und sich anschließend überschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann viel zu schnell gefahren ist.

Passierte der Unfall in Kaiserslautern bei einem Autorennen?

Anschließend mussten zwei Jugendliche im Krankenhaus behandelt werden, die ebenfalls an dem Unfall beteiligt waren. Sie gaben an, dass es aufgrund eines Autorennens mit einem anderen Fahrzeug zu dem Unfall gekommen sei. Die Aussagen waren nach Polizeiangaben jedoch recht verworren und müssen noch überprüft werden.

Polizei stellt Handy und Kleidung des Unfallfahrers sicher

Die Polizei hat den Unfallwagen, das Handy und die Oberbekleidung des 20-Jährigen sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen. Wer etwas zu dem Unfall beobachtet hat, soll sich unter 0631 369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung setzen.