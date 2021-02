per Mail teilen

Das Land hat der Stadt Kaiserslautern 60.000 Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Diese können ab Mittwoch an verschiedenen Stellen in der Stadt abgeholt werden.

Bei den Masken handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung um OP- sowie FFP2-Masken. Sie sind für Menschen gedacht, die Hartz4 oder Leistungen aus dem Asylbewerbergesetz erhalten. Jeder, der unter diese beiden Gruppen fällt, erhält drei Masken.

Ehrenamtliche Verpackungsaktion

In der vergangenen Woche haben neun Mitarbeiter des Ökumenischen Gemeinschaftswerkes die Masken verpackt. Die Mitarbeiter haben diese Aufgabe ehrenamtlich durchgeführt und auf Lohn verzichtet. In dieser Aktion "zeige sich nicht zum ersten Mal das solidarische Miteinander in unserer Stadt", sagte der Beigeordnete Peter Kiefer (FWG).

Außerdem wurden sie an verschiedene soziale Einrichtungen in der Stadt verteilt, wo sie abgeholt werden können. Die Masken sind für die Bedürftigen kostenlos.