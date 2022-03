per Mail teilen

Mehrere Schulen und Kindergärten in Kaiserslautern warten noch immer auf Lüftungsanlagen. Bis diese überall eingebaut seien, könne es Ende des Jahres werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Problem seien die langen Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten. Insgesamt hat die Stadt knapp 300 Lüftungsanlagen für die Kaiserslauterer Schulen und Kitas bestellt. Sie sollen die Virenlast in den Räumen verringern, können in den Sommermonaten aber auch zur Kühlung genutzt werden.