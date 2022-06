Kaiserslautern: Schülervertreter begrüßt Präsenzunterricht

Volle Klassenzimmer sind nach monatelangem Homeschooling und Wechselunterricht eine ungewohnte Vorstellung. Heute geht es in Rheinland-Pfalz aber zurück zum Präsenzunterricht.

Ursprünglich sollten die Schulen in Rheinland-Pfalz ab dem 21. Juni wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Wegen der niedrigen Inzidenzen hat das Land das Ganze aber um eine Woche vorgezogen. Somit könnten alle Klassen- und Jahrgangsstufen das Schuljahr dann bis zu den Sommerferien gemeinsam abschließen.

Eine gute Entscheidung, findet Moritz Behncke. Er ist Schülervertreter für Stadt und Kreis Kaiserslautern. Den Schülerinnen und Schülern reiche es langsam mit Homeschooling. Ohne den Präsenzunterricht wären die Kinder und Jugendlichen einfach "ungesehen" in die Sommerferien entlassen worden. Es sei aber wichtig, dass die Lehrkräfte vor den Ferien noch einmal persönlich Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern hätten.

Sommerschule und Präsenzunterricht nach den Ferien

Der Kaiserslauterer Schülervertreter Moritz Behncke hofft, dass es auch in diesem Jahr wieder eine "Sommerschule" geben wird, um Lernstoff nachholen zu können. Das Land hat bereits angekündigt, dass es entsprechende Ferienangebote geben wird. Doch sechs Wochen Sommerferien gehen schnell vorbei. Wie wird es für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler dann weitergehen? Mit Präsenzunterricht oder wieder mit Wechselunterricht und Homeschooling?

Schülervertreter Moritz Behncke ist ganz klar für das Präsenzmodell. Das könne zum Beispiel mit Impfungen für Kinder und Jugendliche funktionieren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich allerdings gegen eine generelle Empfehlung der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt den Einsatz des Biontech-Impfstoffs nur jungen Menschen mit Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.

Präsenzunterricht vor Sommerferien mit Testpflicht

Damit der Präsenzunterricht vor den Sommerferien auch funktionieren kann, gelten an den Schulen spezielle Hygienekonzepte - mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Desinfektionsmitteln. Außerdem dürfen Schülerinnen und Schüler nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie auf das Coronavirus getestet wurden. Und zwar zweimal pro Woche. Das geht mit Selbsttests in Schulen, die das Land kostenlos zur Verfügung stellt. Es gelten aber auch Tests durch Ärztinnen und Ärzte oder Testzentren.

Wer sich nicht in der Schule testen lässt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, so die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier. Außerdem gilt der Präsenzunterricht nur, „soweit es das Infektionsgeschehen zulässt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten und Landkreisen unter 100 liegt“.