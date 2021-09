per Mail teilen

Die Technische Universität Kaiserslautern gibt am Donnerstag bei einem so genannten Schülerinnentag Einblick in die Forschung. Die Teilnehmerinnen können außerdem selbst forschen und mit dem Smartphone experimentieren. Die Themenangebote reichen vom Brückenbau über Kommunikation der Zukunft mit 5G, Künstliche Intelligenz, Kosmetik aus dem Reagenzglas bis hin zur Stromgewinnung aus Licht. Bei einer Rallye können die Mädchen den Campus und die Umgebung kennenlernen.