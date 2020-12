Schülerinnen des St.-Franziskus-Gymnasiums in Kaiserslautern verteilen am Dienstag Kuchen, Plätzchen und kleine Weihnachtsgeschenke an Obdachlose. Nach Angaben einer Schülersprecherin hatten die Schülerinnen in den vergangenen Jahren in der Adventszeit ein Café für Obdachlose in der Schule organisiert. Wegen der Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr nicht möglich. Deswegen haben sich die Schülerinnen für die Aktion vor der Schule entschieden.