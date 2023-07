Schnelles Internet im Westen der Pfalz: Das ist der Sachstand

Graue und weiße Flecken

2025 - bis dahin will die Bundesregierung Glasfaser flächendeckend ausbauen. Laut Breitbandbericht der Bundesregierung hatte Mitte 2020 etwas mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland die Möglichkeit, ein sehr schnelles Festnetz-Internet mit einer Geschwindigkeit von mehr als einem Gigabit pro Sekunde zu buchen. Doch das ist vor allem in Städten der Fall. In ländlichen Regionen rechnet sich der Ausbau der Internetleitungen wirtschaftlich häufig noch nicht. Deshalb hilft der Staat mit Förderung:

Seit April 2021, können Kommunen oder Landkreise in ganz Deutschland erstmals eine Förderung vom Bund für den Glasfaserausbau in so genannten "Grauen Flecken" beantragen, also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Damit wird die Förderung deutlich ausgeweitet. Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s ("Weiße Flecken") förderfähig.