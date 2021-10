Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hebt mutmaßlichen Drogenring aus

per Mail teilen

Der Polizei ist ein Schlag gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring gelungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern kamen vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilten, hatte die Kripo in Kaiserslautern lange und umfangreich ermittelt. Am Mittwoch schnappte die Falle dann im Kreis Groß-Gerau zu: Dort stoppten die Beamten einen Lkw, in dem sie 118 Kilogramm Marihuana fanden.

Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 34 Jahren wurden festgenommen, eine 23-Jährige wenig später bei einer Hausdurchsuchung in Alzey. Alle vier wurden dem Haftrichter in Kaiserslautern vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Auch Bargeld und Waffen in Alzey und Mainz gefunden

Bei Hausdurchsuchungen in Alzey und Mainz stellten die Ermittler weitere zehn Kilogramm Haschisch und weitere Betäubungsmittel sicher. Außerdem fanden sie eine sogenannte Pumpgun, eine Pistole, Munition und 160.000 Euro Bargeld.

Gegen die Tatverdächtigen wird jetzt wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ermittelt.