Schlägerei auf offener Straße

Die Polizei schlichtete am Sonntagmorgen in der Kaiserslauterer Innenstadt einen Streit zwischen zwei jungen Männern, die sich auf offener Straße prügelten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert. Als die Polizei kam, hatten sich die zwei 21-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und schlugen sich gegenseitig ins Gesicht. Die Beamten mussten die zwei Streithähne trennen und fesseln, da sie immer wieder aufeinander losgehen wollten. Während der Schlägerei beschädigten sie ein geparktes Auto, indem sie dagegen fielen. Auf der Dienststelle gaben beide an, nur eine Meinungsverschiedenheit gehabt zu haben. Der Atemalkoholtest ergab Werte von mehr als einem und 1,7 Promille.