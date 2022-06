Sanierungsarbeiten beginnen

per Mail teilen

Auf der Mannheimer Straße beim Einkaufszentrum Pfalzcenter in Kaiserslautern beginnen heute umfangreiche Sanierungsarbeiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dort in den kommenden drei Wochen in mehreren Bauabschnitten die Asphaltschicht erneuert. Vom Pfalzcenter bis zu Ortsausgang Hochspeyer wird deshalb mehrfach die Straße gesperrt. Auch die Zufahrt zum Pfalzcenter ist teilweise nicht möglich. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Kosten für die Straßensanierung belaufen sich auf rund 600.000 Euro.