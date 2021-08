per Mail teilen

In Kaiserslautern haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Schulklassen, Kita-Gruppen und Nachbarschaften Müll gesammelt. Die Stadt hatte zuvor zu der Aktion aufgerufen, weil die Lautrer Kehrwoche wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt werden musste. Ein Sprecher sagte, dass die insgesamt 16 Gruppen mit Zangen, Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet wurden und vor allem Zigarettenkippen, Plastikverpackungen und Einwegmasken gefunden und eingesammelt haben. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern zeigte sich begeistert, dass so viele beim Müllsammeln mitmachen. Im Frühjahr soll die Lautrer Kehrwoche wieder stattfinden, wenn die Bedingungen es zulassen.