Rund 5.000 neue Schüler im Westen der Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat heute das neue Schuljahr begonnen. In der Westpfalz beginnt für rund 5.000 Schülerinnen und Schüler der "Ernst des Lebens".

Wie die Kommunen mitteilten, sind das mehr als noch im Vorjahr. So verzeichnen zum Beispiel die Städte Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken zumindest einen kleinen Anstieg der Schülerzahlen.

Die meisten Mädchen und Jungen werden mit 1.200 im Kreis Kaiserslautern eingeschult. In Pirmasens besuchen beispielsweise 359 Kinder zum ersten Mal die Grundschule, im Vorjahr waren es 351.

Kontrollen der Polizei vor Schulen in der Westpfalz

Wegen des Schulstarts nach den Sommerferien weist die Polizei in der Westpfalz darauf hin, dass insbesondere in den ersten Unterrichtswochen Verkehrskontrollen im Bereich von Schulen und Kitas stattfinden werden. Außerdem soll es am Dienstag eine Aktion geben, bei der Schulkinder gemeinsam mit der Polizei Raser in Heltersberg im Kreis Südwestpfalz zur Rede stellen, wenn sie sich vor der Grundschule falsch verhalten haben.