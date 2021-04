per Mail teilen

Das Robert-Koch-Institut will die in der Region Kaiserslautern lebenden Amerikaner nicht in die Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen einfließen lassen. Ein Kommentar dazu von SWR-Reporter Jürgen Rademacher.

Nur um das nochmal zusammen zu fassen: Die US-Amerikaner, die in der Region Kaiserslautern leben, fließen nicht in die Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen ein. Wenn sie sich infiziert haben, werden sie aber dem Robert-Koch-Institut gemeldet - und tauchen damit in der Statistik auf.

Deutlicher Unterschied bei den Inzidenzzahlen

Was das bedeutet, kann man nachlesen: Berechnet man die hier lebenden Amerikaner mit ein, dann liegt der Inzidenzwert im Kreis Kaiserslautern zurzeit bei 105. Ohne die Einberechnung bei 123.

Und nur, um das ganz klar zu sagen: Es geht nicht darum, ob sich mehr oder weniger US-Bürger hier in der Region mit dem Corona-Virus infizieren. Die meisten von ihnen halten sich an die geltenden Regeln. Es geht einfach nur darum, DASS sie sich infizieren. Und erst dann in der Statistik auftauchen.

Das Robert-Koch-Institut sieht aber keine Veranlassung, die bisherige Praxis der Berechnung der Inzidenzzahlen zu ändern. Begründung: Dann müssten auch andere Menschen, die zurzeit nicht in der Bevölkerungsstatistik auftauchen, mit aufgenommen werden. Also Austauschstudenten, Au-Pairs oder auch Geschäftsreisende.

"Milchmädchenrechnung des RKI"

SWR-Reporter Jürgen Rademacher SWR

Mit Verlaub, liebes RKI, ich finde, das ist eine Milchmädchen-Rechnung - und eine ärgerliche noch dazu. Wie viele Au-Pairs sind gerade im Kreis Kaiserslautern? Zehn, 20? Und auch die Zahl der Austauschstudenten und Geschäftsreisenden dürfte in einem überschaubaren Rahmen sein. Sie dürften in der Statistik wirklich keine große Rolle spielen.

Aber in der Groß-Region Kaiserslautern leben über 50.000 Amerikaner. Bei einer Gesamt-Bevölkerungszahl von 520.000 Menschen ist das sehr wohl eine Größe, die die Statistik beeinflusst. Und die meiner Meinung nach auch in der Berechnung der Inzidenzzahlen einfließen muss.

"Ändert die Zahlen - sofort"

Denn wenn das Robert-Koch-Institut weiter so verfährt wie bisher, kann es sein, dass meine Kinder nicht mehr in die Schule gehen können, weil der Inzidenzwert über 165 liegt. In Wirklichkeit läge er aber viel niedriger und der Unterricht könnte stattfinden.

Liebes RKI - das ist nicht nur eine Sache, die Ihr niemandem mehr erklären könnt. Es ist auch eine Sache, die den Unmut in der Bevölkerung steigert und dafür sorgen könnte, dass sich immer weniger Menschen an die Corona-Maßnahmen halten. Und das kann nicht in Eurem Sinne sein. Also bitte - ändert schleunigst die Berechnung der Zahlen.