Kampagne in der Pfalz gegen Plastik in Biotonne

In der Pfalz landet noch immer zu viel Plastik im Biomüll. Deshalb haben sich Stadt und Kreis Kaiserslautern jetzt der bundesweiten Kampagne #Wir für Bio angeschlossen.

Noch immer wird zu viel Plastik in die Biomülltonne geworfen. SWR

"Plastik und Co. haben in der Biotonne einfach nicht zu suchen", betont Jan Deubig, der Vorstand des Abfallwirtschaftszentrums Kaiserslautern-Mehlingen. Das sei, als würde man dem Nachbarn in die Suppe spucken.

Plastik aus Biomüll landet auf den Äckern

Hintergrund seiner Aussage: Wird Biomüll über die braune Tonne entsorgt, komme ein Kreislauf in Gang, so Deubig. Denn die daraus gewonnene Komposterde lande auf den Äckern der Landwirte und damit irgendwann wieder auf unseren Tellern. In Stadt und Kreis Kaiserslautern gebe es noch zu viel Schadstoffe in der Biotonne, sagt Deubig.

#Wir für Bio überall

Was über die Biotonne entsorgt werden darf und was nicht, darüber wird im Zuge der Kampagne über alle Kanäle aufgeklärt. Vom Aufkleber für die Tonne, über Werbespots, Aktionen in den sozialen Medien bis hin zu einem eigenen Song sollen möglichst viele Menschen für das Thema sensibilisiert werden. "Vielen ist zum Beispiel nicht bewusst, dass auch die kompostierbare Plastiktüte für den Kreislauf schädlich ist", betont Abfallexperte Deubig.

Bei der ZAK in Kaiserslautern wird der Biomüll weiter verwertet. SWR

So brauchten solche Beutel sehr lange, um sich zu zersetzen. Im Abfallwirtschaftszentrum in Mehlingen bleibe der Biomüll aber nur etwa vier Wochen, bis er als fertiger Kompost an die Landwirte abgegeben werde. "Damit gelangt Mikroplastik dann auf die Felder, aber auch ins Grundwasser und letztlich in die Meere", warnt der Fachmann.

Neun Kommunen aus der Pfalz ziehen an einem Strang

In der Pfalz ziehen jetzt neun Kommunen an einem Strang, um Plastik im Biomüll den Kampf anzusagen. Das sind die Städte Kaiserslautern, Frankenthal, Speyer, Neustadt, Ludwigshafen und Worms sowie die Landkreise Kaiserslautern, Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis.

Aus dem Biomüll kann wertvoller Kompost gewonnen werden. SWR

Der kreative Kopf der Kampagne, Tanja Schweitzer, hofft, dass sie genauso erfolgreich sein werden wie schon 70 weitere Regionen in ganz Deutschland. Hier konnte der Anteil an fremden Stoffen im Biomüll nach ihren Angaben mindestens halbiert werden.