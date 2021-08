Für die Mitarbeiter eines Rettungsdienstes in Kaiserslautern begann der Arbeitstag mit einer widerlichen Überraschung. Jemand hatte ihr Auto mit Kot beschmiert.

Unbekannte hatten die Fäkalien gleich an mehreren Stellen des Rettungswagens verteilt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei vermutlich um Hundekot. Der habe sich unter anderem an den Türgriffen des Fahrzeugs befunden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass das Auto am Dienstagabend auf dem Gelände in der Barbarossastraße abgestellt wurde. Seitdem sei es nicht mehr benutzt worden.

Rettungswagen wohl mit Hundekot beschmiert

Als die Mitarbeiter des Rettungsdienstes am Donnerstag in das Transportfahrzeug einsteigen wollten, bemerkten sie die "eklige Überraschung". Die Polizei schränkt die Tatzeit daher zwischen Dienstag gegen 19 Uhr und Donnerstag um 11:30 Uhr ein. Zeugen, die etwas Verdächtiges am Tatort beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen.