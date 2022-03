In der Barbarossastraße in Kaiserslautern haben unbekannte Täter erneut ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes mit Hundekot beschmiert. Nach Angaben der Polizei erfolgte die Tat am vergangenen Wochenende auf dem Gelände des Rettungsdienstes. Das ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage. Erst Mitte der vergangenen Woche war es an derselben Stelle zu einer ähnlichen Attacke gekommen.