Böllerwurf: Zwei Sanitäter bei Aufstiegsfeier des FCK verletzt

Zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes sind bei der Aufstiegsfeier des 1. FC Kaiserslautern verletzt worden. Nach Angaben der Polizei explodierte ein Böller neben den beiden Sanitätern.

Nach Angaben der Betroffenen waren am Mittwoch um kurz vor 21 Uhr zunächst mehrere Glasflaschen in Richtung des Rettungswagens geworfen worden, der in der Fußgängerzone in einer Seitenstraße des Marktstraße geparkt war. Die Flaschen schlugen laut Polizei in der Nähe des Autos auf und zersplitterten. Passanten hätten daraufhin auf eine Gruppe von mehreren jungen Männern gezeigt, die die Flaschen geworfen haben sollen.

Sanitäter bei Explosion von Böller verletzt

Die Sanitäter sprachen die Gruppe darauf an, jedoch stritt diese ab, die Flaschen geworfen zu haben. Als sich die Mitarbeiter des Rettungsdienstes wieder auf den Weg zurück zu ihrem Fahrzeug machten, sei nach Polizeiangaben von vorbeilaufenden Personen ein pyrotechnischer Gegenstand über die Schultern geworfen worden, der in der Nähe der Sanitäter explodierte.

Kollege versucht, mutmaßliche Täter zu verfolgen

Durch die Explosion wurde eine Glasscherbe hochgewirbelt, die einen der beiden Männer traf. Sein Kollege erlitt durch die Detonation des Böllers ein Knalltrauma. Ein weiterer Sanitäter, der durch den Knall auf die Situation aufmerksam wurde, rief den mutmaßlichen Böllerwerfern hinterher, dass sie stehen bleiben sollen. Sie flüchteten jedoch und verschwanden in der Steinstraße aus den Augen ihres Verfolgers.

Polizei zieht trotz der Vorfälle eine positive Bilanz der Aufstiegsfeier

Die Polizei hatte bereits in einer ersten Bilanz der Aufstiegsfeier von dem Vorfall berichtet, nun aber mehr Details bekanntgegeben. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Zeugenhinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen. An dem Abend sei auch eine Polizisten verletzt worden, die einen Streit schlichten wollte. Insgesamt sei es aber weitgehend friedlich geblieben. Zwei größere Vorfälle bei 20.000 feiernden Menschen sei eine positive Bilanz für die Abschlussfeier.