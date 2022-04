FCK gegen FCS - Das sollten Besucher im Stadion wissen

per Mail teilen

Am Sonntag steigt das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken. Seit Tagen ist das Spiel auf dem Betze ausverkauft. Es gilt als Hochrisikospiel.

Die Polizei wird mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort sein, sagt Michael Hummel vom Westpfalz-Präsidium in Kaiserslautern. Begeisterte Stadionbesucher seien herzlich willkommen, gewaltbereite Fans aber nicht. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse mit konsequentem Einschreiten der Polizei rechnen. Die Polizei wird versuchen die Fangruppen zu trennen. Deshalb wird es rund um den Hauptbahnhof und den Betzenberg verschiedene Straßensperrungen geben.

Alkohl- und Glasverbot beim Derby Kaiserslautern gegen Saarbrücken

Rund um und im Fritz-Walter-Stadion gilt ein Alkohol- und Glasverbot. Die Stadt Kaiserslautern hat das am Anfang der Woche verhängt. So sollen mögliche Ausschreitungen verhindert werden.

Tipp der Polizei: Frühzeitig zum Derby FCK-FCS anreisen

Die Polizei empfiehlt, frühzeitig anzureisen. Wegen des Ostersonntags gibt es weniger Bahnverbindungen als an anderen Tagen. Ab Ludwigshafen fährt ein Sonderzug (Abfahrt 11:54 Uhr, Ankunft in Kaiserslautern 12:43 Uhr, Abfahrt in Kaiserslautern 16:41 Uhr). Das Stadion selbst öffnet bereits um 11.30 Uhr. Shuttlebusse fahren ab dem Opelkreisel, der Uni und ab Kaiserslautern-Ost im fünf bis zehn Minuten Takt. Fans, die aus Saarbrücken kommen, sollen auf dem Messeplatz parken.

Stadt kontrolliert Falschparker rund um Betze

Die Stadt Kaiserslautern bittet Autofahrer nicht auf dem Betzenberg zu parken. Sie empfiehlt das „Park and Ride“-System zu nutzen. Anwohner befürchten, dass Autos von Fußballfans ihre Straßen und Einfahrten blockieren.Die Ordnungsbehörde wird daher verstärkt Ausschau nach Falschparkern auf dem Betzenberg halten.

Mit einem Sieg könnte der FCK einen weiteren Schritt zum Aufstieg in die 2. Liga machen. Das Spiel wird nicht im "Free-TV" gezeigt. Trotzdem berichtet der SWR umfangreich.