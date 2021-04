Im Kreis Kaiserslautern werden die hier lebenden US-Amerikaner in die Corona-Statistik nicht mit einberechnet - außer, sie sind infiziert. Das kann zu höheren Inzidenzzahlen führen. Das Robert-Koch-Institut will das nicht ändern.

Um die Einbeziehung der US-Amerikaner in die Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen gibt es im Kreis Kaiserslautern Unmut. Sie tauchen in der Einwohner-Statistik nicht auf, weil sie hier nicht gemeldet sind. Gleichzeitig werden aber US-Amerikaner, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Das kann zu deutlich verschiedenen Inzidenzzahlen führen. Der Kreistag Kaiserslautern hatte deshalb am Montag in einer Resolution eine Änderung dieser Praxis gefordert.

RKI: "Zahlen sind die beste Annäherung"

Das lehnt das Robert-Koch-Institut in einer Stellungnahme gegenüber dem SWR ab. Man nutze für die Berichterstattung die offiziellen Bevölkerungsdaten des Statistischen Bundesamtes. Sie seien zwar "keine exakte Abbildung der Realität, aber immer noch die beste Annäherung", heißt es in der Stellungnahme.

Auch andere Bevölkerungsgruppen werden nicht erfasst

Außerdem seien in der Bevölkerungsstatistik weitere Personengruppen nicht erfasst, die aber durchaus als Corona-Fälle dem RKI gemeldet werden würden. Als Beispiele nennt das Institut Au-Pair, Austauschstudenten oder Geschäftsreisende, die sich nur kurz im Land aufhielten.

Das Robert-Koch-Institut sieht auch keine andere Möglichkeit, die Zahl der in der Westpfalz lebenden US-Amerikaner in ihre Berechnungen einfließen zu lassen. Allerdings gibt es zu bedenken, dass die Behörden in den Städten und Landkreisen über die aktuellsten Zahlen verfügen würden und die Situation am besten einschätzen könnten. "Die von den lokalen Behörden gemachten Beobachtungen sollten daher sicherlich in die Bewertung der Situation vor Ort einfließen", heißt es in der Stellungnahme.