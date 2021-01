Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Geldwäscher hat es am Mittwoch auch Durchsuchungen in Kaiserslautern gegeben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln, die die Ermittlungen leitet, wurden acht Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittler werfen den Verdächtigen vor, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Ziel soll es gewesen sein Bargeld, das aus unterschiedlichen Straftaten stammt, wieder rein zu waschen. Dazu sei mit dem Geld Gold gekauft worden, um es in der Türkei wiederzuverkaufen. An- und Verkauf, sowie Transport und Logistik sollen die mutmaßlichen Geldwäscher im großen Stil übernommen haben. Bei der bundesweiten Razzia gegen die Bande wurden insgesamt 37 Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht – unter anderem in Kaiserslautern. Ob es auch in Kaiserslautern Festnahmen gab, hat die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.