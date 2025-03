Polizei Kaiserslautern nimmt mutmaßliche Drogenbande fest

per Mail teilen

Der Polizei Kaiserslautern ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenbande gelungen, die mit Cannabis gehandelt haben soll. Neun Personen wurden festgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wurden die neun Personen in Kaiserslautern, im Rhein-Pfalz-Kreis und bei Mainz festgenommen. Acht der Männer sind zwischen 22 und 31 Jahre alt - gegen sie wird unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels ermittelt. Gegen einen weiteren 16-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen gewebsmäßigen Handels mit Drogen. Alle zusammen sollen die Drogen im Stadtgebiet von Kaiserslautern verkauft haben.

Polizei Kaiserslautern beschlagnahmt Drogen und Autos

Die Ermittler waren der Bande seit September vergangenen Jahres auf der Spur, damals nahm eine Sonderkommission in Kaiserslautern die Ermittlungen auf. Am Mittwoch dann der Zugriff: Beamte der Polizei durchsuchten elf Wohnungen in Stadt und Kreis Kaiserslautern und im Rhein-Pfalz-Kreis. Die Polizisten beschlagnahmten zwei hochwertige Autos, sie fanden aber auch rund zwei Kilogramm Cannabis.

Alle neun Verdächtigen schweigen bisher zu den Vorwürfen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt, der wegen Flucht- und Wiederholungsfahr gegen alle Haftbefehle erließ. Die Verdächtigen befinden sich jetzt in unterschiedlichen Gefängnissen. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter - die Behörden wollen kommende Woche weitere Details bekanntgeben.

Lob vom Minister für Polizei Kaiserslautern

Lob für die Polizei Kaiserslautern kam vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD). "Dank monatelanger akribischer Polizeiarbeit und intensiver Ermittlungen konnte eine organisierte Tätergruppe identifiziert und aus dem Verkehr gezogen werden", wird der Minister in einer Mitteilung zitiert. Ebling dankte den Polizisten, die mit hoher Professionalität und Entschlossenheit vorgegangen seien.