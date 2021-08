per Mail teilen

Ein 40-Jähriger hat versucht, eine Metzgerei in Kaiserslautern zu überfallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er den Laden gegen 19 Uhr gemeinsam mit einem Komplizen betreten. Mit vorgehaltenen Messern hätten die beiden Männer die Kassiererin aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Nach Polizeiangaben fing die Frau an zu schreien und die Täter ergriffen die Flucht. Einer der zwei Männer konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Er sei betrunken gewesen und sitze jetzt in Untersuchungshaft. Nach seinem Komplizen werde noch gefahndet.