Eine Zivilstreife in Kaiserslautern erwischte am Mittwoch kurz vor Mitternacht einen Raser, der mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde in der Innenstadt unterwegs war. Da das Zivilfahrzeug der Beamten mit Mess- und Videotechnik ausgestattet war, konnte die Geschwindigkeit eindeutig festgestellt werden. Den 26-jährigen Fahrer erwartet ein Bußgeld von 800 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.