Raser durch Internet-Video ermittelt

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen jungen Raser ermittelt, nachdem der Videos seiner Fahrt ins Internet gestellt hatte. Auf dem Video ist laut Polizei zu sehen, wie der 21-Jährige am Steuer eines hochmotorisierten Autos durch Kaiserslautern fährt. Der Tacho zeige dabei Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometer pro Stunde an. Wie die Polizei mitteilt, besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.