Die Stadt Kaiserslautern will gemeinsam mit rund 40 weiteren Städten, Kreisen und Verbandsgemeinden den Radverkehr im Land stärken. Dabei gehe es darum, den Fuß- und Radverkehr besser miteinander zu vernetzen. Radwege würden nicht an irgendwelchen Gemeindegrenzen enden. Daher müsse man untereinander stärker Hand in Hand arbeiten, wie es laut Stadtverwaltung in vielen anderen Bundesländern bereits üblich ist. Neben der Stadt haben auch der Landkreis Kaiserslautern, der Kreis Kusel, der Donnersbergkreis, Pirmasens, die Verbandsgemeinde Weilerbach und die TU Kaiserslautern Interesse an der Arbeitsgruppe angemeldet.