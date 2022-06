Am Donnerstag findet anlässlich des "europäischen Tags des Fahrrades" eine ganztägige Radtour in und um Kaiserslautern statt. Nach Angaben der Stadt soll die Tour über 50 Kilometer unter anderem nach Otterberg und über den Nordpfälzer Höhenradweg führen. Dort sollen vor allem EU-geförderte Projekte wie beispielsweise die Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach besichtigt werden können. Im Rahmen des "Stadtradelns" wurde die Aktion von Europe Direct Kaiserslautern mitorganisiert. Startpunkt der ganztägigen Radtour ist am Rathausvorplatz in Kaiserslautern um 10 Uhr.