Das Coronavirus hat das gesellschaftliche Leben in der Westpfalz lahm gelegt. Das spüren auch Künstler und Gaststätten. Für viele geht es jetzt um die Existenz.

Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) melden rund 70 Prozent der Betriebe in der Westpfalz massive Umsatzeinbußen. Seit rund zwei Wochen seien "extrem viele" Hotel- und Tischreservierungen kurzfristig storniert worden. Grund sei die Verunsicherung der Menschen wegen des Coronavirus.

Forderung nach finanzieller Hilfe

Besonders für kleinere Unternehmen könne das schnell existenzbedrohend werden. Der Dehoga Rheinland-Pfalz fordert deshalb schnelle und unbürokratische Hilfe von Bund und Land. Das könnten zum Beispiel zinsfreie Kredite sein. Landesweit werden wegen des Coronavirus in Hotel- und Gastronomiebetrieben rund 200 Millionen Euro weniger Einnahmen erwartet.

Die Absage von Veranstaltungen mit über 75 Teilnehmern trifft auch die Künstler in der Westpfalz. Eine solche Verfügung hatte am Freitag das Land Rheinland-Pfalz in Kraft gesetzt. Schon vorher hatten alle Kommunen in der Westpfalz große und mittlere Veranstaltungen abgesagt - in Kaiserslautern zum Beispiel das Altstadtfest und die Maikerwe.

"Sehr frustrierende Situation" für Künstler

Richard Müller, Geschäftsführer der Kammgarn in Kaiserslautern, fürchtet um die Existenzen vieler Künstler. Es gebe aber bereits eine Initiative des Landes, dass den Künstlern geholfen werde. "Ich bin gespannt", sagte Müller. "Es ist aber eine sehr, sehr frustrierende Situation." Die Kammgarn hat alle Veranstaltungen bis Ende Juli abgesagt.