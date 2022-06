Lange Nacht der Kultur großer Erfolg

Das Kulturamt der Stadt Kaiserslautern hat eine positive Bilanz der „Langen Nacht der Kultur“ am vergangenen Wochenende gezogen. In der Stadt seien geschätzt über 10.000 Menschen zu den verschiedenen Programmpunkten unterwegs gewesen. Allein die Aufführungen in der Fruchthalle und der Stiftskirche hätten rund 3.000 Menschen besucht. Insgesamt gab es an 25 Orten in der Innenstadt Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Performances. Die Lange Nacht der Kultur fand zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in vollem Umfang statt.