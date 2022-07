Mutmaßlicher Polizistenmord von Kusel - Beweisaufnahme wird fortgesetzt

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Kaiserslautern steht heute der siebte Verhandlungstag im Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde von Kusel auf dem Programm. Insgesamt sind zehn Zeugen geladen.

Unter anderem soll eine Expertin gehört werden, die den Tatort an der Kreisstraße 22 zwischen Ulmet und Mayweilerhof vermessen hat. Am Montag hatten bereits Experten zu den Tatwaffen und den DNA-Spuren am Tatort Auskunft gegeben. Außerdem sollen Polizisten Durchsuchungsmaßnahmen und die Telefonüberwachung berichten. Geladen sind nach Angaben des Gerichtes auch die Mutter und ein Bekannter des Hauptangeklagten Andreas S.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Hauptangeklagten Andreas S. vor, Ende Januar auf einer Kreisstraße im Kreis Kusel zwei Polizisten erschossen zu haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. Dem 33-jährigen Mitangeklagten Florian V. wirft die Staatsanwaltschaft Wilderei vor. Außerdem soll er geholfen haben, Spuren zu verwischen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll er selbst nicht geschossen haben. Andreas S. hatte seinen Mitangeklagten allerding im Prozess beschuldigt, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben.