Polizist wird bei Verkehrskontrolle in Kaiserslautern verletzt

Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Kaiserslautern von einem Motorrad angefahren und verletzt worden. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt.

Am Montagabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben in der Burgstraße in Kaiserslautern eine Kontrollstelle eingerichtet, um Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren. Um 23:15 Uhr sollte dann der Fahrer eines Leichtkraftrades angehalten werden.

Dafür habe sich ein Polizist auf die Burgstraße gestellt. Diese sei gut ausgeleuchtet gewesen. Außerdem habe der Beamte eine Warnweste mit einem zusätzlichen Licht getragen und mit der Anhaltekelle deutliche Zeichen gegeben.

Motorradfahrer hält nicht an

Trotzdem habe der 18-jährige Fahrer des Motorrads nicht angehalten. "Es kam zum Zusammenstoß mit dem Polizeibeamten", heißt es in einer Mitteilung. Der junge Mann sei mit seinem Leichtkraftrad nach dem Unfall zunächst weitergefahren. Er habe dann nach einer Rechtskurve an einem dort stehenden Streifenwagen angehalten.

Der Polizist kam mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung habe er seinen Dienst vorzeitig beenden müssen. Gegen den 18-jährigen Motorradfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.