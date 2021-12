Rund 1.400 Menschen hat die Polizei in der Westpfalz am Donnerstag kontrolliert, ob sie die Corona-Regeln einhalten. Es gab nur wenige Beanstandungen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden im Vergleich zum Kontrolltag zwei Wochen zuvor zwar mehr Kontrollen durchgeführt - es gab aber weniger Verstöße. Teilweise waren die Polizisten auch mit Mitarbeitern der Ordnungsämter in der Westpfalz unterwegs.

Insgesamt führten die Beamten 1.411 Personenkontrollen durch. Knapp die Hälfte davon im Öffentlichen Personen-Nahverkehr und rund ein Drittel in der Gastronomie. Dabei wurden lediglich 21 Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt.

Die meisten Verstöße gegen Corona-Regeln in der Gastronomie

Die meisten Beanstandungen gab es in der Gastronomie. Hier haben 17 Personen entweder keinen Mund-Nasen-Schutz getragen oder sie verstießen gegen die geltenden 3G-, 2G- oder 2G-plus-Regeln. Anfang Dezember hatte die Polizei in der Westpfalz 500 Menschen kontrolliert - dabei gab es damals mehr als 100 Beanstandungen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankte sich in einer Pressemitteilung ausdrücklich dafür, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung sich an die Regeln hält. In ganz Rheinland-Pfalz kontrollierte die Polizei am Donnerstag rund 5.200 Menschen - und stellte 345 Verstöße gegen die Corona-Regeln fest.