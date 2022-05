Polizei warnt wieder vor Betrügern

per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt wieder vor Telefonanrufen oder Handy-Nachrichten von Betrügern. Unbekannte haben nach Angaben der Polizei einer Frau aus Kaiserslautern am Telefon vorgegaukelt, dass wegen Geldwäsche gegen sie ermittelt werde. Nur gegen Geld könne sie die Ermittlungen aufhalten. Über Guthabenkarten haben die Frau 1.500 Euro an die Betrüger übermittelt. Eine Seniorin aus Kaiserslautern wollten Unbekannte laut Polizei gleich zweimal betrügen. Sie gaben sich in einer Handy-Nachricht als ihre Tochter aus und forderten mehrere tausend Euro. Die Frau überwies das Geld. Als aber eine zweite, ähnliche Nachricht kam, sei sie misstrauisch geworden. Die Bank habe das Geld zurückbuchen können.