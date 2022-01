Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Die Polizei in Kaiserslautern warnt vor Telefonbetrügern. In den vergangenen Tagen seien mehrfach Anrufe mit unterschiedlichen Betrugsmaschen gemeldet worden. Mehrmals gab es laut Polizei Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Sie wollten zum Beispiel von einer Seniorin in Kaiserslautern wissen, wo sie ihr Bargeld aufbewahrt und wie die PIN-Nummer für ihre EC-Karte lautet. Bei ähnlichen Anrufen im Stadtgebiet hätten die Betrüger gesagt, jemand hätte unberechtigt Geld vom Konto abgehoben, um so an die Kontodaten der Angerufenen zu kommen. Ein anderer Anrufer gab sich Mitarbeiter eines Gerichts aus und drohte mit einem Zwangsvollstreckungsverfahren, wenn nicht sofort eine Summe von mehreren tausend Euro bezahlt werde. Die Polizei rät dringend, niemals persönliche Daten am Telefon oder per Email preiszugeben.